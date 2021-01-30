Адвокат Ярмыш сообщила, что та стала подозреваемой по делу о нарушении санитарных норм

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш стала подозреваемой по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Вероника Полякова.

"Прямо на территории спецприемника, в день, когда срок административного наказания Ярмыш истек, ее снова задержали на 48 часов. Ей объявили, что она стала подозреваемой по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил")", - сказала адвокат.

Полиция ранее в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве задержала Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, координатора Московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, а также сотрудницу ФБК Любовь Соболь.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций 23 января создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. Например, в Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявленным у них коронавирусом. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.

В Москве после несогласованной акции возбуждено четыре уголовных дела о насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. Как сообщили ранее в Общественной наблюдательной комиссии, задержаны порядка 600 человек.