Адвокат активиста столичного штаба Навального сообщил о задержании подзащитного

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета задержали активиста московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина как подозреваемого по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Тельнов.

"Сотрудники СК задержали моего подзащитного Ляскина по делу, возбужденному по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"). Он имеет статус подозреваемого", - сказал он.

Ранее в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве полиция задержала Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, координатора Московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, а также сотрудницу ФБК Любовь Соболь. Позднее им было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме этого, подозреваемой по этому же делу стала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций 23 января создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. Например, в Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявленным у них коронавирусом. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.

В Москве после несогласованной акции возбуждено четыре уголовных дела о насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. Как сообщили ранее в Общественной наблюдательной комиссии, задержаны порядка 600 человек.