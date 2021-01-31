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Один человек пострадал при пожаре на юго-востоке Москвы

Пожарные также спасли 10 человек, в том числе одного ребенка

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Пожар произошел в ночь с субботы на воскресенье в жилом доме на юго-востоке Москвы, один человек пострадал. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МЧС РФ.

"В 01:07 в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по городу Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Окская, дом 36, квартира 1. Из соседних и вышерасположенных квартир спасено 10 человек (из них один ребенок). К сожалению, в результате пожара пострадал один человек", - отмечается в сообщении МЧС.

Приехавшие на место происшествия спасатели обнаружили возгорание в двух квартирах, приквартирном холле и на балконе. "Горели личные вещи и мебель на площади 30 кв. м", - добавили в МЧС.

В 01:59 пожар был ликвидирован.

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