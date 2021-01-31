Власти Калифорнии начали расследование в связи с угрозами в адрес губернатора

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Калифорнии начали расследование в связи с угрозами, поступающими в адрес губернатора штата Гэвина Ньюсома и его семьи. Об этом сообщило в субботу местное издание The Sacramento Bee.

Как заявили журналистам представители губернатора, неизвестные в течение последних нескольких месяцев направили сотни писем по электронной почте, а также оставляли сообщения на автоответчик. Они, в частности, заявляли о намерении убить Ньюсома, его близких, а также сотрудников основанной им компании.

Представители правоохранительных органов отметили, что ищут лиц, которые рассылают эти сообщения. Ранее на этой неделе был задержан местный житель. Его подозревают в планировании нападения на губернатора. В его доме были обнаружены самодельные взрывные устройства.

По сведениям издания, рассматривается версия о том, что угрозы Ньюсому направляют лица, которые крайне недовольны введенными в штате из-за пандемии коронавируса санитарными мерами. Как говорится в материале, ранее в соцсетях распространялась заведомо ложная информация о том, что эти правила не распространяются в равной степени на основанную Ньюсомом в 1990-х годах компанию PlumpJack. Компании принадлежит сеть магазинов, ресторанов, а также гостиница. Ньюсом, являющийся демократом, перед вступлением в должность губернатора заявил, что уходит со всех руководящих постов в компании.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 26 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 438,9 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. В Калифорнии инфицированы более 3,2 млн человек, умерли свыше 40 тыс.