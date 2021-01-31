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В Хабаровске задержали 13 человек при попытке организовать незаконную акцию

По данным администрации города, всего принять участие в несанкционированном митинге планировали около 60 человек

ХАБАРОВСК, 31 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали 13 человек, которые планировали организовать несанкционированную акцию в центре Хабаровска на площади Ленина у здания правительства региона. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Несанкционированная акция, запланированная на это воскресенье в Хабаровске, - не состоялась. По оперативной информации от правоохранительных органов, сегодня в центре Хабаровска было задержано около 13 человек за организацию несанкционированной акции. Попытка организации противоправных мероприятий была пресечена благодаря скоординированным действиям сотрудников полиции", - сообщили в администрации.

Всего, по данным администрации, на площади имени Ленина собралось около 60 человек, планировавших участие в митинге. Люди начинали высказывать свое мнение, однако их предупреждали о незаконности участия в акции, после задерживали. Участники также предприняли попытку организовать хоровод на площади, что было пресечено правоохранителями. Площадь была оцеплена, подъезды к ней закрыты.

На несанкционированной акции на прошлых выходных присутствовали 250 человек, часть была задержана.

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РоссияХабаровский край
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