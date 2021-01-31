{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Москве задержали призывавшего к участию в незаконной акции и насилию против полиции

Мужчина опубликовал в соцсетях видео с призывами применить физическое насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов и членов их семей
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который призывал к участию в несанкционированной акции 31 января, а также насилию в отношении полицейских. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. 

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве задержали 34-летнего местного жителя, который 28 января в социальной сети опубликовал два видеообращения с призывом к гражданам выйти на несанкционированное публичное мероприятие 31 января, а также применить физическое насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов и членов их семей", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в главке, мужчина был доставлен в отдел полиции, где он признался в содеянном, а также принес публичные извинения сотрудникам полиции и членам их семей. Кроме того, задержанный призвал людей не участвовать в несанкционированной акции. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности").

 

Теги
Россия
В Тольятти задержали одного из подозреваемых в применении насилия в отношении полицейских
Мужчина дал признательные показания
Читать полностью