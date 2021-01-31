Полиция Петербурга начала обыски по делу о препятствовании движению транспорта 23 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали серию обысков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по делу о препятствовании движению транспортных средств и пешеходов на проезжей части 23 января. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе главка МВД по городу и Ленинградской области.

"31 января ранним утром одномоментно по 33 адресам (по 29 в Петербурге и четырем в области) сотрудники ГУ МВД России начали серию обысков по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления, предусмотренного статьей 267 УК РФ ("Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что 23 января в ходе несанкционированных акций ее участники препятствовали движению по Малой Морской улице в центре Петербурга, "своими действиями вынуждая водителей автомобилей применять опасные маневры во избежание наезда на пешеходов". Полицией Центрального района города было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что в рамках уголовного дела полиция проводит обыски. "В ходе обысков изъята литература и иные предметы, свидетельствующие о противоправных действиях", - добавили в главке. Полицией решается вопрос о привлечении ряда граждан в качестве подозреваемых, расследование продолжается.

23 января в Петербурге прошла несогласованная акция, которая началась на Сенатской площади. По наблюдениям корреспондента ТАСС, во время митинга сотрудники правоохранительных органов задержали несколько десятков человек, однако официальных данных о количестве задержанных пока не поступало. Участников акции и заранее, и во время митингов неоднократно предупреждали, что мероприятия несогласованны. В Объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщали, что за участие в несанкционированной акции суды города вынесли постановления об аресте в отношении 40 человек.