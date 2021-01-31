В Тольятти задержали одного из подозреваемых в применении насилия в отношении полицейских

ТАСС, 31 января. Житель Тольятти в Самарской области задержан по подозрению в применении насилия в отношении сотрудников полиции в связи с исполнением ими должностных обязанностей при обеспечении правопорядка в период проведения несогласованных публичных мероприятий. Об этом в воскресенье сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Сегодня задержан один из подозреваемых по уголовному делу. Им оказался 21-летний житель Тольятти, в ходе допроса он дал признательные показания", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ведомства сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителей власти"). По версии следствия, днем 23 января несколько мужчин, находясь в Автозаводском районе Тольятти, применили неопасное для жизни и здоровья насилие в отношении представителей власти (сотрудников полиции) "в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей при обеспечении безопасности и правопорядка в период проведения на территории Тольятти несогласованных с органами местного самоуправления публичных мероприятий".

Несогласованные акции прошли в Москве и других крупных городах РФ 23 января. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.