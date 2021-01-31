В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на сотрудников Росгвардии

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Столичная Росгвардия подтвердила информацию о том, что недалеко от станции метро "Братиславская" задержали мужчину, который пытался ранить сотрудника ведомства ножом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"К сотрудникам Росгвардии обратился водитель снегоуборочной техники, который сообщил, что ему угрожает ножом неизвестный. Росгвардейцы немедленно приняли меры к задержанию злоумышленника. При задержании гражданин оказал сопротивление и попытался ударить ножом одного из сотрудников. Задержанный мужчина, уроженец Грузии 1980 года рождения, передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник агентства.

Ранее об инциденте сообщалось со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным источника, в результате происшествия никто не пострадал.

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