Полиция Брюсселя разогнала акцию протеста против карантина

БРЮССЕЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Полиция Брюсселя разогнала в воскресенье несанкционированную акцию протеста против карантинных мер правительства в связи с коронавирусом, десятки человек арестованы. Как сообщил телеканал RTBF , в манифестации принимали участие порядка 400 человек.

Протестующие собрались у Северного вокзала Брюсселя, выкрикивали лозунги, требуя свободы перемещений, бросали петарды. На место событий были стянуты свыше 500 человек полицейского спецназа, которые после нескольких предупреждений очистили площадь. Несколько десятков наиболее агрессивно настроенных манифестантов были арестованы.

Акция протеста была организована на волне протестных настроений под влиянием беспорядков в соседних Нидерландах, также направленных против карантина. Власти Брюсселя запретили ее проведение, более того, в течение последней недели полиция неоднократно обращалась к гражданам с призывами не только не участвовать в манифестации, но и во время ее проведения не выходить на улицу в зоне Северного вокзала.

В Бельгии с октября действует жесткий карантин, запрещены любые массовые собрания как в помещениях, так и на открытом воздухе, включая частные вечеринки, в гости разрешается приглашать не более одного человека под угрозой штрафа от €200. В стране закрыты все культурные, развлекательные и общественные учреждения, ношение масок обязательно повсюду, с 22:00 (00:00 мск) до 06:00 (08:00 мск) действует комендантский час. Кроме того, с 28 января и до 1 марта правительство Бельгии запретило все необязательные поездки за рубеж, в том числе в соседние страны Евросоюза.

За последние 7 дней в Бельгии отмечается рост заболеваемости СOVID-19 на 11%, в стране с населением в 11,5 млн человек выявляется в среднем по 2,1 тыс. новых случаев заражения ежедневно и около 50 летальных исходов. С начала пандемии в Бельгии выявлено около 707 тыс. случаев коронавируса, более 21 тыс. человек умерли от осложнений инфекции.