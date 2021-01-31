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Автомобиль Росгвардии загорелся в центре Москвы из-за технических неполадок

В результате возгорания никто не пострадал
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Технические неполадки стали причиной возгорания автомобиля Росгвардии в Тверском районе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.

"Мы подтверждаем факт возгорания автомобиля. Причиной происшествия, по предварительной информации, стали технические неполадки", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что служебная машина полиции Ford Transit загорелась на парковке в Вознесенском переулке в центре Москвы. В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили ТАСС, что около дома 20 в Вознесенском переулке загорелся автомобиль на площади 5 кв. м. Пожар потушили, пострадавших нет.

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