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В Ингушетии задержали троих предполагаемых пособников террористов

Задержанных перевезли во Владикавказ для допроса, сообщил источник в правоохранительных органах региона

МАГАС, 31 января. /ТАСС/. В Ингушетии задержали троих предполагаемых пособников террористов, которых ликвидировали во время спецоперации летом 2020 года в республике, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Во время оперативно-разыскных мероприятий в Ингушетии были задержаны трое местных жителей, которые подозреваются в причастности к оказанию помощи террористам, которые были ликвидированы в ходе спецоперации, прошедшей летом прошлого года в республике. Все задержанные перевезены во Владикавказ для проведения процедуры допроса", - сказал источник.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

Летом 2020 года в Ингушетии было проведено несколько спецопераций.

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