Сверхлегкий самолет вынужденно сел в Башкирии

ТАСС, 31 января. Сверхлегкое воздушное судно АР22 совершило вынужденную посадку вблизи аэродрома Первушино в Башкирии, пострадавших нет. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

"В Башкортостане произошла вынужденная посадка в поле в 13 км от аэродрома Первушино (город Уфа) сверхлегкого воздушного судна АР22 через пять минут после взлета. Командир судна почувствовал вибрацию в двигателе самолета и принял решение о посадке. Пилот является собственником воздушного судна. На борту он находился один. В результате вынужденной посадки никто не пострадал", - говорится в сообщении.

У самолета повредились винт и передняя лыжа. На место инцидента выехал и.о. уфимского транспортного прокурора. По поручению приволжского транспортного прокурора в связи с произошедшим начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства, по итогам которой при наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.