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В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в применении насилия в отношении бойца ОМОН

© Петр Ковалев/ТАСС

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в применении насилия в отношении бойца ОМОН - СК.

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