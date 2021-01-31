В центре Москвы мужчина попытался покончить с собой

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Мужчина совершил попытку самоубийства на Тверской улице в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Мужчина попытался убить себя на Тверской улице в Москве", - сказал собеседник агентства. Его госпитализировали.

Мужчина находится в очень тяжелом состоянии. По словам источника, инцидент не связан с проходящими в Москве несогласованными акциями. "У мужчины были проблемы, связанные с разделом имущества и долгами", - сказал источник.

Другой источник в правоохранительных органах отметил, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом "хроническое бредовое расстройство". Он также подтвердил, что предварительной причиной попытки суицида стали личные имущественные отношения. Пострадавшему оказали помощь находившиеся рядом прохожие и полицейские.

Как сообщили журналистам в пресс-службе МВД России, старший лейтенант в районе дома 29 на Большой Бронной улице заметил мужчину, который пытался покончить с собой. Пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи, уточнили в ведомстве.