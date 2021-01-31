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В центре Москвы мужчина попытался покончить с собой

По данным источника в экстренных службах, инцидент не связан с проходящими в Москве несогласованными акциями
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Мужчина совершил попытку самоубийства на Тверской улице в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Мужчина попытался убить себя на Тверской улице в Москве", - сказал собеседник агентства. Его госпитализировали.

Мужчина находится в очень тяжелом состоянии. По словам источника, инцидент не связан с проходящими в Москве несогласованными акциями. "У мужчины были проблемы, связанные с разделом имущества и долгами", - сказал источник. 

Другой источник в правоохранительных органах отметил, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом "хроническое бредовое расстройство". Он также подтвердил, что предварительной причиной попытки суицида стали личные имущественные отношения. Пострадавшему оказали помощь находившиеся рядом прохожие и полицейские. 

Как сообщили журналистам в пресс-службе МВД России, старший лейтенант в районе дома 29 на Большой Бронной улице заметил мужчину, который пытался покончить с собой. Пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи, уточнили в ведомстве.

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