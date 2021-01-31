И.о. директора филиала якутского вуза подозревается в злоупотреблении полномочиями

ЯКУТСК, 31 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении и.о. директора филиала агротехнологического вуза в Якутии. Его арестовали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Якутии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении и.о. руководителя Октемского филиала Арктического государственного агротехнологического университета [АГАТУ]. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями в особо крупном размере (ч. 3 ст. 285 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По ходатайству следователя в отношении него в воскресенье избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, руководитель филиала незаконно получил свыше 14,7 млн рублей для обучения 31 студента, которые фактически обучения не проходили, но числились в списках студентов.

"Указанное дело возбуждено в рамках расследования другого дела, возбужденного ранее по материалам прокурорской проверки в отношении ректора Арктического государственного агротехнологического университета [Ивана Слепцова] о незаконном получении более 250 млн рублей для обучения 136 несуществующих студентов на бюджетной основе. Он в настоящее время также содержится под стражей", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии.

"Кроме того, следствием установлена причастность к данным событиям других лиц из числа сотрудников учреждения, которые дали изобличающие подозреваемых показания и заявили ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. В отношении одной из них 31 января избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в отношении второй - о домашнем аресте", - добавили в СК.