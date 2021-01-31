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В Омске организовали проверки после жестокого обращения с двумя детьми

В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как мужчина бросает на пол плачущих мальчика и девочку, после чего несколько раз пинает мальчика по голове

ОМСК, 31 января. Житель Омской области истязал двух малолетних детей, после жесткого обращения с детьми следственные органы и прокуратура организовали проверки, сообщается в воскресенье на сайтах ведомств.

В опубликованном в местных соцсетях видео мужчина по очереди приподнимает плачущих мальчика и девочку лет четырех-пяти, с силой кидает лицом вниз на пол, после чего несколько раз пинает мальчика по голове. "Следователями следственного управления СК России по Омской области совместно с сотрудниками полиции проводится проверка по видео, размещенному в социальной сети, о жестоком обращении с двумя несовершеннолетними. Личность мужчины уже установлена", - говорится в сообщении.

В прокуратуре также устанавливают обстоятельства произошедшего с целью привлечения мужчины к ответственности. Кроме того, прокуратура оценит деятельность органов системы профилактики, направленную на предупреждение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними. В пресс-службе СК ТАСС отметили, что степень родства мужчины с избиваемыми детьми устанавливается, обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

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