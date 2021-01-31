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СМИ: в Могадишо произошел взрыв

В здание гостинцы Afrik Hotel проникли исламисты и начали там перестрелку, сообщила радиостанция Dalsan

ПРЕТОРИЯ, 31 января. /ТАСС/. В Могадишо 31 января произошел взрыв. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Garowe.

По его данным, взрыв произошел на блокпосту около гостиницы Afrik Hotel, находящейся в южной части города вблизи аэропорта. Зданию гостиницы нанесен существенный ущерб.

В свою очередь сомалийская радиостанция Dalsan передает, что боевики из террористической группировки "Аш-Шабаб" штурмовали Afrik Hotel. Уже произошли три взрыва, слышна стрельба. Поступает информация о том, что исламисты проникли в здание гостинцы и там началась ожесточенная перестрелка.

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Сомали
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