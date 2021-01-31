В Москве за участие в несанкционированной акции задержан Илья Яшин

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали председателя совета депутатов столичного муниципального округа Красносельский Илью Яшина за участие в несанкционированной акции в Москве.

"Его машину заблокировали в Москве вне места шествий и акций, после чего задержали", - сообщил ТАСС адвокат Яшина Вадим Прохоров.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, Яшин задержан за участие в несогласованном мероприятии.

МВД и прокуратура ранее неоднократно предостерегали от участия в несанкционированной акции 31 января, за которое предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.