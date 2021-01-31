Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в ЯНАО

ТАСС, 31 января. Два человека погибли, еще четверо пострадали при пожаре в одноэтажном деревянном доме в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО). Пожар ликвидировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО.

"Выгорела одна квартира на площади 20 кв. м. В результате пожара четверо травмированных и двое погибших. Погибшие мужчины вели антисоциальный образ жизни", - говорится в сообщении с уточнением, что среди пострадавших детей нет.

В пресс-службе отметили, что сообщение о пожаре поступило 31 января в 17:23 (15:23 мск). Пожарные ликвидировали открытое горение в 18:28 (16:28 мск), а в 19:00 (17:00 мск) было объявлено о полной ликвидации пожара.

Ранее сообщалось о двух пострадавших в тяжелом и средней степени тяжести состояниях. По данным главы города Марины Тресковой, опубликованных на ее странице во "ВКонтакте", в одноэтажном деревянном здании расположено 26 квартир, в которых проживают 30 человек. Людей разместят в гостинице "Семь лиственниц".

В тушении задействовали 22 человека личного состава и четыре единицы спецтехники. Причина, виновный и ущерб устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники МЧС России для установления истинной причины пожара.