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Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в ЯНАО

В результате происшествия еще четыре человека пострадали

ТАСС, 31 января. Два человека погибли, еще четверо пострадали при пожаре в одноэтажном деревянном доме в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО). Пожар ликвидировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО. 

"Выгорела одна квартира на площади 20 кв. м. В результате пожара четверо травмированных и двое погибших. Погибшие мужчины вели антисоциальный образ жизни", - говорится в сообщении с уточнением, что среди пострадавших детей нет. 

В пресс-службе отметили, что сообщение о пожаре поступило 31 января в 17:23 (15:23 мск). Пожарные ликвидировали открытое горение в 18:28 (16:28 мск), а в 19:00 (17:00 мск) было объявлено о полной ликвидации пожара. 

Ранее сообщалось о двух пострадавших в тяжелом и средней степени тяжести состояниях. По данным главы города Марины Тресковой, опубликованных на ее странице во "ВКонтакте", в одноэтажном деревянном здании расположено 26 квартир, в которых проживают 30 человек. Людей разместят в гостинице "Семь лиственниц". 

В тушении задействовали 22 человека личного состава и четыре единицы спецтехники. Причина, виновный и ущерб устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники МЧС России для установления истинной причины пожара.

 

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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