ОНК обнаружила несовершеннолетнего в отделе полиции среди задержанных на акции в Москве

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Члены ОНК Москвы обнаружили несовершеннолетнего в ОВД "Академический" среди задержанных на несанкционированной акции протеста в Москве. Об этом журналистам сообщила член столичной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

"Проверили ОВД Академический. Тут 29 задержанных, среди них один несовершеннолетний. Всех оформляют", - сказала она.

В свою очередь ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников рассказал журналистам, что наблюдателей не пускают в отдел полиции в Западном Дегунино, где якобы объявлен план "Крепость". По его словам, все факты недопуска членов ОНК будут зафиксированы и доведены до прокуратуры. Информация о нарушениях режима в период плана "Крепость" будет передана УСБ, отметил Мельников.

Организаторы несогласованной акции призывали в полдень собраться на Лубянской площади, которая была оцеплена, а подходы к ней были перекрыты заранее. Митингующих задерживали на станциях метро "Чистые пруды" и "Трубная", наиболее близких к Лубянке, затем участники акции сместились к метро "Красные ворота" и Сухаревской площади, но полиция вытеснила их и оттуда.

Как передавали корреспонденты ТАСС, участники несанкционированной акции устроили шествие от Комсомольской площади до СИЗО "Матросская Тишина", где содержится условно осужденный блогер Алексей Навальный. По дороге они перекрывали улицы, устраивали стычки с полицией и кидали в них снежки. Полиция вместе с Росгвардией задержала часть митингующих, применив спецсредства к тем, кто оказывал сопротивление. Часть собравшихся была задержана и возле СИЗО. Оттуда часть участников акции вернулась на Комсомольскую площадь, где полиция совместно с ОМОН вновь пресекла попытку устроить митинг.

По данным московской полиции, в акции участвовали около 2 тыс. человек. Как сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, задержаны порядка 150 человек. МВД и прокуратура неоднократно призывали не принимать участие в несогласованных мероприятиях, предупреждая об ответственности вплоть до уголовной.