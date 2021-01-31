Юлию Навальную отпустили из отдела полиции под обязательство о явке в суд

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Супруга условно осужденного Алексея Навального Юлия, задержанная в воскресенье за участие в несанкционированной акции в Москве, отпущена из отдела полиции под обязательство о явке. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила ее адвокат Светлана Давыдова.

"Юлию Навальную отпустили из отделения полиции под обязательство о явке. Завтра судебное заседание в Щербинском суде в 10:00 мск", - сказала она.

Адвокат также сообщила, что Навальной грозит административный арест на срок до 15 суток за нарушение правил организации либо проведения митинга.

"В отношении моей доверительницы Навальной составлен протокол по ч. 6.1 ст. 20.2 ("Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры"), ей грозит административный арест на срок до 15 суток", - сказала защитник.

Ранее в воскресенье полицейские задержали Навальную во время несогласованного шествия к СИЗО "Матросская Тишина", где содержится ее супруг. После этого она была доставлена в отдел полиции "Щербинский" УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве.

На незаконной акции 23 января Навальная также была задержана. Тогда ее доставили в полицию и отпустили без составления протокола.

МВД и прокуратура ранее неоднократно предостерегали от участия в несанкционированных акциях, за которое предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.