В Москве возбудили дело после перекрытия дорог на акции 31 января

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту перекрытия дорог митингующими на несогласованной акции 31 января в Москве. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

"Задержанный сегодня Андрей Пивоваров допрашивается в качестве свидетеля по новому возбужденному сегодня в 18:00 уголовному делу по 267 УК РФ - воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан либо угрозу уничтожения или повреждения имущества физических и (или) юридических лиц", - сказала адвокат.

Организаторы несогласованной акции призывали в полдень собраться на Лубянской площади, которая была оцеплена, а подходы к ней были заранее перекрыли. Митингующих задерживали на станциях метро "Чистые пруды" и "Трубная", наиболее близких к Лубянке, затем участники акции сместились к метро "Красные ворота" и Сухаревской площади, но полиция вытеснила их и оттуда.

Как передавали корреспонденты ТАСС, участники несанкционированной акции устроили шествие от Комсомольской площади до СИЗО "Матросская Тишина", где содержится условно осужденный Алексей Навальный. По дороге они перекрывали улицы, устраивали стычки с полицией и кидали в них снежки. Полиция вместе с Росгвардией задержала часть митингующих, применив спецсредства к тем, кто оказывал сопротивление. Часть собравшихся была задержана и возле СИЗО. Оттуда часть участников акции вернулись на Комсомольскую площадь, где полиция совестно с ОМОН вновь пресекла попытку устроить митинг.

По данным московской полиции, в акции участвовали около 2 тыс. человек. Как сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, задержаны порядка 150 человек. МВД и прокуратура неоднократно призывали не принимать участие в несогласованных мероприятиях, предупреждая об ответственности вплоть до уголовной.