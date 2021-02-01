AFP: в результате взрыва в Могадишо погибли три человека

ТАСС, 1 февраля. По меньшей мере три человека погибли, шесть получили ранения в результате мощного взрыва, произошедшего в воскресенье в Могадишо. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителя службы безопасности африканской страны.

"На данный момент подтверждена гибель трех человек, двух гражданских лиц и одного сотрудника службы безопасности. Однако число [жертв] может быть больше", - приводит агентство слова одного из сомалийских силовиков.

Он также отметил, что силы специального назначения продолжают штурм гостиницы Afrik Hotel, в которую после серии взрывов проникли боевики группировки "Аш-Шабаб".

Ранее сомалийский новостной портал Garowe сообщил, что взрыв произошел на блокпосту около гостиницы Afrik Hotel, когда террорист-смертник подорвал автомобиль. Вслед за этим раздались еще несколько взрывов на территории гостиницы, находящейся в южной части города вблизи аэропорта. После этого, по сведениям радиостанции Dalsan, боевики "Аш-Шабаб" взяли здание отеля штурмом. Dalsan отмечает, что из Afrik Hotel удалось выбраться невредимым генералу Юсуфу Мохамеду Саиду, который занимал пост министра обороны Сомали с 2009 до лета 2010 года. Однако внутри здания все еще находится несколько высокопоставленных сомалийских военных, судьба их пока неизвестна.

Портал Somali Guardian информировал, что армейские подразделения оцепили улицы вокруг гостиницы. В район прибыло большое количество машин скорой помощи.