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В Греции идут поиски пропавшего учебно-тренировочного самолета

Поиски осложняют плохие погодные условия

АФИНЫ, 1 февраля. /ТАСС/. Учебно-тренировочный самолет пропал в воскресенье с экранов радаров в области Восточная Загори недалеко от города Янина на севере Греции. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей.

По его данным, в самолете был только пилот. Поиски воздушного судна, тип которого не уточняется, ведут ВВС Греции, подразделения пожарной службы, альпинисты из специального отряда по борьбе с природными катастрофами, подразделения полиции, Красного Креста, а также добровольцы. Самолет в последний раз подал сигнал в воскресенье днем в пяти морских милях к северо-востоку от аэродрома Янины, с тех пор его судьба неизвестна. К поисково-спасательной операции подключились ВВС, направив вертолет, оборудованный тепловизионными камерами.

Поиски осложняют плохие погодные условия, которые преобладают в районе Янины. Временами там идут проливные дожди, стоит низкая облачность, а местность затянута сильным туманом.

Греческий новостной портал Newsbomb.gr сообщил, что пропавший учебно-тренировочный самолет был двухместным, однако в нем находился лишь пилот, который является иностранцем. Его национальность не сообщается.

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