Reuters: в Мьянме задержали главу правящей партии и президента страны

ТАСС, 1 февраля. Президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны "Национальная лига за демократию" (НЛД) Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики, задержаны. Об этом сообщает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря НЛД Мьо Ньинта.

"Я хочу сказать нашим людям, чтобы они не реагировали опрометчиво, и я хочу, чтобы они действовали в рамках закона", - приводит агентство слова Ньинта.

По его сведениям, другие высокопоставленные представители НЛД также были "схвачены". Ньинт добавил, что ожидает, что в скором времени задержат и его. Он также сообщил Agence France Press, что Аун Сан Су Чжи была задержана мьянманскими военными.

"Мы слышали, что она удерживается в [столице Мьянмы, городе] Нейпьидо, мы полагаем, что армия находится в процессе организации государственного переворота", - сказал он.

Ранее в пятницу газета Irrawaddy сообщила, что встреча представителей правительства и вооруженных сил Мьянмы, направленная на преодоление текущего политического кризиса, вызванного недовольством оппозиции результатами парламентских выборов, завершилась безуспешно. По ее данным, военные не исключили государственного переворота, если не будет проведено расследование итогов голосования, которые, как они думают, были сфальсифицированы. В субботу в газете Myawady было опубликовано заявление военных Мьянмы, в котором те сообщили, что слова главнокомандующего вооруженными силами страны Мин Аун Хлаина о возможности государственного переворота были неверно интерпретированы.

8 ноября в Мьянме на фоне второй волны распространения коронавирусной инфекции и действующих в этой связи ограничений состоялись парламентские выборы. Безоговорочную победу на них одержала правящая партия "Национальная лига за демократию" (НЛД) во главе с Аун Сан Су Чжи. Поддерживаемая военными Партия солидарности и развития Союза, считавшаяся главным конкурентом НЛД, получила минимальное количество мест в парламенте страны. Таким образом, формированием правительства и выборами президента займется НЛД.