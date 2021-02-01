Два землетрясения магнитудой до 4,7 произошли в Сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Сейсмологи в понедельник зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами (Сахалинская область) и в центральной части Сахалина два землетрясения магнитудой до 4,7. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 3,2 произошло утром на суше - в центральной части Сахалина, рядом с западным побережьем острова. Глубина очага составила 8 км. Ночью произошло землетрясение магнитудой 4,7 в море рядом с островом Кетой [средняя группа Курильских островов]. Глубина очага - 132 км", - рассказали в филиале.

По информации сейсмологов, звонков от местных жителей по поводу ощущаемости подземных толчков пока не поступало. Угрозу цунами не объявляли. Пострадавших и повреждений нет.