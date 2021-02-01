Прокуратура начала проверку информации об отравлении водой в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку информации об отравлении жителей холодной водой в Октябрьском районе Красноярска. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

Ранее в местных СМИ и социальных сетях появилась информация, что в Октябрьском районе произошло отключение холодного водоснабжения. После того, как водоснабжение было возобновлено, люди жаловались на вкус воды и признаки отравления.

"Прокуратура края начала проверку по сообщениям СМИ об отравлении людей водой в многоквартирных домах в Октябрьском районе г. Красноярска. В ходе проверки будет дана оценка выполнению ресурсоснабжающей и управляющей организациями требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере на предмет качества предоставления коммунальной услуги в сфере водоснабжения, а также соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора, ведомство также проверяет данную информацию. Комментарии ресурсоснабжающей организации "КрасКом" получить пока не удалось.