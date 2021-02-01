В Челябинске возбудили уголовное дело после проведения несогласованной акции

ЧЕЛЯБИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Полиция в Челябинске возбудила уголовное дело после прошедшей в воскресенье на центральных улицах города несогласованной акции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД России по Челябинской области.

31 января, по данным местных СМИ, участники несогласованной акции в Челябинске периодически выходили на проезжую часть улиц в центре города, блокировали проезд автомобилей, мешали движению пешеходов.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 267 УК РФ (<...> умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети)", - сказали в пресс-службе.

Несанкционированная акция проходила в Челябинске примерно с 12:00 (10:00 мск) до 16:00 (14:00 мск). Некоторые ее участники вели себя агрессивно, в результате, по данным полиции, были задержаны 127 человек. Также несанкционированная акция проходила в Магнитогорске, где, по данным полиции, были задержаны 44 человека.

Несанкционированные акции прошли в воскресенье в ряде российских городов. Аналогичные акции состоялись 23 января в Москве и других крупных городах России. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.