У берегов Сахалина спасают 40 рыбаков, оказавшихся на оторванной льдине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Оторвавшаяся у берегов Сахалина льдина уносит в море 40 рыбаков-любителей. На место происшествия прибыли спасатели. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"На Сахалине развернули операцию по спасению оторвавшихся на льдине рыбаков. Из-за сильного волнения в Охотском море у села Стародубское Долинского района [на юге Сахалина] на льду образовалась большая трещина. Несмотря на предупреждение об опасности любители зимнего отдыха вышли на рыбалку. В результате оторванными от берега оказались около 40 человек", - сообщили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, ситуация находится на постоянном контроле правительства Сахалинской области. На побережье оперативно прибыли сотрудники ГИМС. Также к месту происшествия направились спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, управления противопожарной службы Сахалинской области, а также сотрудники муниципальной администрации и полиции. В спасательной операции задействованы 22 человека и 14 единиц техники - автотранспорт, снегоходы, резиновые лодки.

Ледовое поле, на котором находятся люди, остается устойчивым. Его разрушения не происходит.