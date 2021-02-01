Капитан ФСБ найден мертвым в Подмосковье

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Капитан ФСБ обнаружен мертвым в частном доме в подмосковной деревне Оболдино с огнестрельным ранением. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, в полицию поступило сообщение от мужчины об обнаружении тела в одном из частных домов в коттеджном поселке "Заповедник". "Опрошенный пояснил, что в ночь на 30 января он с приятелем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начали стрелять из травматического пистолета. В один момент, отвернувшись, он услышал очередной выстрел, а когда повернулся, увидел своего приятеля лежащим". По словам опрошенного, погибшим оказался 36-летний капитан ФСБ.

С места происшествия изъяты два пистолета и служебное удостоверение погибшего. По данному факту проводится проверка, назначены несколько экспертиз.