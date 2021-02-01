У острова Лесбос произошла серия землетрясений

АФИНЫ, 1 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в понедельник у острова Лесбос. Об этом сообщил Афинский геодинамический институт.

Эпицентр подземного толчка, произошедшего в 07:46 (08:46 мск), находился в море в 46 км к юго-западу от острова. По оценке, очаг залегал на глубине 14,9 км. Землетрясение ощущалось и на соседнем острове Хиос.

Практически сразу же (в 07:47) в том же районе произошел второй толчок магнитудой 4,8. Очаг залегал на глубине 12,5 км. В 08:00 - третий толчок магнитудой 4,5 с очагом на глубине 15,9 км. Сообщается, что до первого землетрясения магнитудой 4,8 на острове зафиксировали более слабый толчок магнитудой 3,8.

Сведения о пострадавших или разрушениях не поступали.

Греция - одна из наиболее сейсмоактивных стран на европейском континенте. Здесь регистрируется почти половина всех землетрясений, происходящих в Европе.