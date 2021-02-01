В Молдавии не получали уведомления о задержании Григория Карамалака

КИШИНЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Молдавские правоохранительные органы пока не получали от российских коллег официального уведомления о задержании в Москве криминального авторитета Григория Карамалака по кличке Болгар, который был объявлен в розыск по подозрению в совершении преступлений на территории республики. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Молдавии Мария Виеру.

"Мы пока не получали официального уведомления из Москвы о задержании Григория Карамалака. В зависимости от информации, которую предоставят компетентные органы России, мы примем решение о дальнейших действиях в соответствии с юридическими процедурами", - сказала Виеру.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Карамалак был задержан после прилета в один из аэропортов Москвы. Как сообщали ранее СМИ, он находится в международном розыске по решению прокуратуры Молдавии. В отношении него возбуждены два уголовных дела - по фактам шантажа и покушения на убийство в 2016-2017 годах.