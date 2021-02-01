В Челябинской области возбудили дело о нарушениях при реализации нацпроекта "Демография"

ЧЕЛЯБИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет в городе Копейске Челябинской области возбудил уголовное дело о покупке помещения под детский сад по завышенной стоимости. Федеральному бюджету причинили ущерб на сумму свыше 25 млн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-центра областной прокуратуры.

"Администрация Копейского городского округа приобрела нежилые помещения для размещения дошкольной образовательной организации по завышенной стоимости. По результатам рассмотрения материалов [выявившей нарушение] проверки возбуждили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") УК РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что поводом для прокурорской проверки стала информация Контрольно-счетной палаты Челябинской области о случаях неэффективного расходования бюджетных денег в рамках нацпроекта "Демография".

Расследование уголовного дела прокуратура области поставила на контроль.