Экс-главу УФНС Архангельской области приговорили к восьми годам колонии за взяточничество

АРХАНГЕЛЬСК, 1 февраля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд приговорил бывшего руководителя управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергея Родионова к восьми годам строгого режима и штрафу в размере 28 млн рублей за взяточничество, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Архангельского областного суда.

"Родионов приговорен к восьми годам строгого режима и штрафу в размере 28 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Дело было рассмотрено в особом порядке, поскольку было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Обвиняемый полностью признал свою вину.

Родионов был задержан 28 ноября 2019 года при получении взятки. По версии следствия, с апреля по ноябрь 2019 года на территории Архангельска и Санкт-Петербурга подозреваемый вымогал и получил через посредника взятку в размере 8,5 млн рублей. За взятку чиновник обещал коммерсанту снизить размер недоимки, пеней и штрафов, доначисленных по результатам выездной налоговой проверки в отношении фирмы, занимающейся заготовкой и переработкой металлического лома. В апреле 2020 года было установлено, что Родионов причастен к получению от руководителя иной коммерческой организации через посредника еще одной взятки в размере более 1 млн рублей.