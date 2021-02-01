СК предъявил обвинения фигуранту уголовного дела о стрельбе под Анапой

КРАСНОДАР, 1 февраля. /ТАСС/. Обвинение предъявлено подозреваемому по делу о стрельбе на хуторе Заря под Анапой. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"В Анапе местному жителю предъявлено обвинение в убийстве знакомого и ранении трех (человек). В рамках расследования следственным отделом по городу Анапе СК РФ по краю уголовного дела об убийстве 34-летнего местного жителя (ч. 1 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство трех мужчин (ч. 3 ст. 30, п."а" ч. 2 ст.105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) 33-летнему знакомому потерпевших предъявлено обвинение в совершении данных преступлений", - говорится в сообщении.

Районный суд Анапы на прошлой неделе арестовал на весь срок предварительного следствия - два месяца - подозреваемого по делу о стрельбе на хуторе.

При задержании у мужчины были изъяты две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к ним, разрешающих документов на использование оружия нет. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Александр Рунов уточнил, что среди изъятого оружия - пистолет Макарова и ружье.