Суд в Казани приговорил основателя группы компаний "Фон" к 4 годам 10 месяцам колонии

КАЗАНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Ново-Савиновский районный суд Казани приговорил основателя местной группы компаний "Фон" Анатолия Ливаду к 4 годам и 10 месяцам колонии по делу о мошенничестве, сообщает корреспондент ТАСС с места.

"Признать Анатолия Ливаду виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказал судья.

В октябре 2020 года пресс-служба прокуратуры Татарстана сообщила, что гособвинитель Азалия Гильманова запросила для Ливады 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, для бывшего директора ООО "Фон-Ривьера" Дианы Ахметзяновой - 4 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 5 лет. В прениях по уголовному делу представитель надзорного ведомства настаивала, что вина подсудимых по всем эпизодам полностью доказана.

В апреле 2020 года пресс-служба прокуратуры Татарстана сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении руководителей ООО "Фон" и ООО "Фон-Ривьера". Они обвинялись в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Следствие полагает, что обвиняемые совместно с неустановленными лицами, действуя от имени ООО "Фон-Ривьера", ООО "Фон" и ООО "Царицынский бугор", через подконтрольную компанию "Персона плюс" похитили средства 1 306 граждан на сумму более 2,5 млрд рублей под видом реализации квартир в 13 строящихся домах на территории Казани.

Они вводили людей в заблуждение, скрывая данные о том, что разрешений на строительство части домов нет, а полученные от них деньги будут расходоваться на строительство других объектов. При возведении домов обвиняемые использовали так называемую "вексельную схему", при которой договоры участия в долевом строительства с покупателями не заключались, полученные от них деньги перечислялись не на счета застройщика, а переводились в аффилированную компанию.

Группа компаний "Фон" работала на рынке жилищного строительства Татарстана с 1995 года. В августе 2017 года Арбитражный суд Татарстана признал ЗАО "Фон" банкротом.