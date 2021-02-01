В Петербурге мужчина украл у знакомой антикварную вазу и подвеску за $70 тыс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска задержали в Санкт-Петербурге мужчину, который украл у своей знакомой вазу немецкой фирмы Meissen за $20 тыс., а также антикварную подвеску с драгоценными камнями за $50 тыс., чтобы сдать в ломбард. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Центральному району задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний уроженец города Выборга. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что потерпевшая обратилась в ведомство 22 января. Женщина рассказала, что работает в Петербурге представителем зарубежной компании и пустила к себе домой временно пожить знакомого, после чего обнаружила пропажу имущества.

Заявительница рассказала, что из квартиры у нее пропала подвеска с драгоценными камнями за $50 тыс., а также антикварная фарфоровая ваза немецкой фирмы Meissen, которую она купила на аукционе за $20 тыс. Кроме этого, из квартиры пропала ручка из золота, сумка за 200 тыс. рублей и небольшие ювелирные изделия. Пока полицейским удалось найти только сумку и установить, что часть из украденного он продал с рук или сдал в ломбард. Полиция устанавливает местонахождение украденных вещей.