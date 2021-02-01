В Новой Москве мужчина ранил из травматического пистолета сделавшего ему замечание

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Мужчина в Новой Москве в сходе словесной перепалки ранил из пистолета обидчика, который сделал ему замечание за выброшенный на землю мусор. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"31 января у дома № 9 в поселении Мосрентген мужчина сделал замечание группе людей из-за того, что они выбрасывают мусор на землю. Между ними завязалась словесная перепалка, в ходе которой один из участников выстрелил в обидчика из травматического пистолета. Мужчина получил огнестрельное ранение левого голеностопа", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции, прибыв на место происшествия, задержали подозреваемого в стрельбе. Им оказался безработный уроженец Московской области. У него обнаружен травматический пистолет, разрешение на оружие у него есть. По данному факту проводится проверка.