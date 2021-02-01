Спасатели сняли 40 рыбаков с дрейфующей льдины у берегов Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Операция по спасению 40 рыбаков-любителей, застрявших на оторвавшейся льдине у берегов Сахалина, в понедельник вечером успешно завершена. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"Все рыбаки спасены, никто не пострадал", - рассказали в пресс-службе.

Ранее в понедельник пресс-служба правительства Сахалинской области сообщала журналистам о том, что из-за сильного волнения в Охотском море у села Стародубское Долинского района на юге Сахалина на льду образовалась большая трещина. Несмотря на предупреждение об опасности, любители зимнего отдыха вышли на рыбалку, в результате оторванными от берега оказались 40 рыбаков. На побережье оперативно прибыли спасатели, представителя власти и полиции. В спасательной операции были задействованы 22 человека и 14 единиц техники - автотранспорт, снегоходы, резиновые лодки.