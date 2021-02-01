Суд арестовал водителя грузовика после ДТП в Самарской области с 12 погибшими

САМАРА, 1 февраля. /ТАСС/. Сызранский районный суд арестовал на два месяца водителя грузовика, который 29 января совершил столкновение с автобусом в Самарской области, в результате чего погибли 12 человек, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

"Сызранский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте на два месяца 31-летнего водителя фуры из Казахстана, совершившего столкновение с автобусом под Сызранью. Ходатайство следователя о заключении под стражу поддержал прокурор",- сообщила собеседница агентства.

ДТП произошло вечером 29 января на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе населенного пункта Заборовка Самарской области. Столкнулись грузовик, легковой автомобиль и пассажирский автобус, погибли 12 человек, 10 из которых - жители Ульяновской области. По данным властей Самарской области, всего в аварии пострадали 24 человека, 11 человек остаются в больницах региона, в том числе полугодовалый ребенок в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Также проверку проводит прокуратура Самарской области.