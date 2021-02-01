Более 20 участников террористических ячеек уничтожены в прошлом году на Северном Кавказе

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Более 20 участников ячеек террористических группировок уничтожены в 2020 году на Северном Кавказе, задержаны более 70 пособников бандитов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"В 2020 году было нейтрализовано более 20 участников террористических ячеек, задержаны более 70 пособников бандитов, а также более 480 граждан, находящихся в розыске. Военнослужащими и сотрудниками группировки войск Росгвардии обнаружено и уничтожено более 100 объектов инфраструктуры бандподполья", - говорится в сообщении ведомства.

В Росгвардии подвели итоги служебно-боевой деятельности Объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе за 2020 год. Кроме того, военнослужащим и сотрудникам, отличившимся при выполнении служебно-боевых задач, были вручены ведомственные награды.