{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Более 20 участников террористических ячеек уничтожены в прошлом году на Северном Кавказе

Еще 70 пособников бандитов были задержаны

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Более 20 участников ячеек террористических группировок уничтожены в 2020 году на Северном Кавказе, задержаны более 70 пособников бандитов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"В 2020 году было нейтрализовано более 20 участников террористических ячеек, задержаны более 70 пособников бандитов, а также более 480 граждан, находящихся в розыске. Военнослужащими и сотрудниками группировки войск Росгвардии обнаружено и уничтожено более 100 объектов инфраструктуры бандподполья", - говорится в сообщении ведомства.

В Росгвардии подвели итоги служебно-боевой деятельности Объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе за 2020 год. Кроме того, военнослужащим и сотрудникам, отличившимся при выполнении служебно-боевых задач, были вручены ведомственные награды.

Теги
Россия
Экс-мэра Волжского приговорили к двум годам колонии за ДТП с двумя погибшими
Свою вину в случившемся осужденная полностью признала
Читать полностью