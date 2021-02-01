Экс-мэра Волжского приговорили к двум годам колонии за ДТП с двумя погибшими

ВОЛГОГРАД, 1 февраля. /ТАСС/. Бывшего мэр города Волжский Марину Афанасьеву приговорили к двум годам колонии-поселения за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек. Об этом сообщила в понедельник ТАСС старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

"Быковский районный суд Волгоградской области сегодня признал виновной 64-летнюю жительницу Волжского, бывшего мэра города, в совершении преступления по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц") и приговорил ее к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения", - сказала она.

Установлено, что женщина в октябре 2019 года на автодороге Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград на машине выехала на полосу встречного движения, а затем на левую обочину, после чего автомобиль опрокинулся в кювет. В результате ДТП пассажирки автомобиля - женщины 64 и 66 лет, получили травмы, от которых умерли на месте происшествия.

"Вину в содеянном фигурантка уголовного дела полностью признала. Также удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании с осужденной 800 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокурором Быковского района Волгоградской области Сергеем Комаровым", - добавила Черединина.