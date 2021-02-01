В Петербурге задержали участника нападения на полицейского на несанкционированной акции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала участника инцидента с нападением на сотрудника МВД на Сенной площади Санкт-Петербурга во время несанкционированной акции 31 января, где полицейскому пришлось достать табельное оружие, чтобы пресечь агрессию участников акции. Об этом сообщили ТАСС в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Задержан 32-летний уроженец города Архангельска. Мужчина был задержан у дома номер 65 по проспекту Космонавтов, где он проживает", - сказал представитель ведомства.

В воскресенье в ряде СМИ и соцсетях было размещено видео, на котором сотрудник правоохранительных органов на Сенной площади достает табельное оружие и направляет его на участников несанкционированной акции. В полиции после этого сообщали, что считают действия своего сотрудника обоснованными и законными, так как в отношении него проявили агрессию.

Главное следственное управление СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Несанкционированная акция в Петербурге началась в полдень на Пионерской площади, после чего ее участники двинулись по Московскому проспекту к Сенной площади и к зданию законодательного собрания города на Исаакиевской площади. Завершилась акция на площади у ТЮЗа. Участников задерживали сотрудники правоохранительных органов, официальных данных о количестве задержанных не поступало. Также в воскресенье в СК сообщали о возбуждении еще одного уголовного дела по аналогичной статье после нападения на сотрудника ОМОНа на Пионерской площади. Подозреваемый был задержан в тот же день.