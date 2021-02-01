В аэропортах Нью-Йорка отменено большинство рейсов в преддверии снежной бури

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Большинство авиарейсов из аэропортов Нью-Йорка и его окрестностей, запланированных на понедельник, отменено в ожидании снежной бури. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте FlightAware, отслеживающем передвижения воздушных судов.

В международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке отменены 154 авиарейса, или 72% всех вылетов. Данный показатель в воздушной гавани Ла-Гуардиа достигает 106 рейсов (89%). В международном аэропорту Либерти (соседний штат Нью-Джерси) отменены 162 авиарейса (72%).

В аэропорту расположенного в 4 часах езды от Нью-Йорка Бостона (штат Массачусетс) отменены 56 рейсов (30%).

Больше всего ограничено воздушное сообщение с городами восточного побережья США. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в воскресенье вечером распорядился ввести в городе чрезвычайное положение в преддверии снежной бури. Согласно прогнозам, в мегаполисе и его пригородах в понедельник ожидаются обильный снегопад, сильный ветер и ограниченная видимость на дорогах. Высота снежного покрова может достичь полуметра - самого большого показателя за последние пять лет.