{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Минстрое Башкирии прошли обыски по делу об очистных сооружениях в Кумертау

По данным СМИ, задержан министр строительства и архитектуры региона Рамзиль Кучарбаев

УФА, 1 февраля. /ТАСС/. В Минстрое Башкирии прошли следственные действия, связанные со строительством очистных сооружений в городе Кумертау в 2017 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства республики в понедельник.

"Сегодня в Министерстве строительства и архитектуры, действительно, проводились следственные действия по вопросу строительства очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. В тот момент министр Рамзиль Кучарбаев занимал должность начальника управления капитального строительства, а главой региона был Рустэм Хамитов", - сообщили в пресс-службе.

По информации газеты "КоммерсантЪ-Уфа", министр строительства и архитектуры Башкирии Рамзиль Кучарбаев задержан. На данный момент ТАСС не располагает комментариями следственного управления по региону.

Теги
РоссияБашкортостан
В Крыму экс-замначальника МВД осудили за взятку, мошенничество и превышение полномочий
Бывшего работника правоохранительных органов приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима
Читать полностью