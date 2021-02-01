В Минстрое Башкирии прошли обыски по делу об очистных сооружениях в Кумертау

УФА, 1 февраля. /ТАСС/. В Минстрое Башкирии прошли следственные действия, связанные со строительством очистных сооружений в городе Кумертау в 2017 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства республики в понедельник.

"Сегодня в Министерстве строительства и архитектуры, действительно, проводились следственные действия по вопросу строительства очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. В тот момент министр Рамзиль Кучарбаев занимал должность начальника управления капитального строительства, а главой региона был Рустэм Хамитов", - сообщили в пресс-службе.

По информации газеты "КоммерсантЪ-Уфа", министр строительства и архитектуры Башкирии Рамзиль Кучарбаев задержан. На данный момент ТАСС не располагает комментариями следственного управления по региону.