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В Крыму экс-замначальника МВД осудили за взятку, мошенничество и превышение полномочий

Бывшего работника правоохранительных органов приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Евпаторийский городской суд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего заместителя начальника МВД России "Сакский" по обвинению во взятке, мошенничестве и превышении полномочий. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Крыма.

"В ходе судебного разбирательства установили, что подсудимый, являясь заместителем начальника полиции межмуниципального отдела МВД России "Сакский", в мае 2019 года получил информацию о сбыте жителем Сакского района наркотических средств и психотропных веществ на территории города, после чего, с целью незаконного обогащения через посредника получил взятку в размере 150 тыс. рублей в качестве первой части от общей суммы 250 тыс. рублей за непроведение оперативно-разыскных мероприятий, проверки и иного документирования по названным выше фактам, после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", - говорится в сообщении.

Уточняется, что он также мошенническим путем получил через посредника от молодого человека, желающего получить отсрочку от призыва в армию, денежные средства в сумме 30 тыс. рублей. Подсудимый создал условия по привлечению его к уголовной ответственности за совершение кражи имущества, которую тот не совершал. В результате житель района не подлежал бы призыву в армию как лицо, в отношении которого ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело передано в суд.

"Суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений, ему назначили окончательное наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Осужденный лишен права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 5 лет", - сообщается на сайте.

Также уточняется, что бывшего работника правоохранительных органов лишили специального звания.

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