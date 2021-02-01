СК просит домашнего ареста для пресс-секретаря Навального Ярмыш

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет просит суд заключить пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш под домашний арест по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда, куда поступило соответствующее ходатайство следствия.

"В суд потупило ходатайство следствия об избрании меры пресечения Ярмыш, подозреваемой по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"), в виде домашнего ареста на срок до 23 марта", - сказали в суде.

Ранее суд по ходатайству полиции поместил под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, а также сотрудницу ФБК Любовь Соболь.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций 23 января создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, в Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявленным у них коронавирусом. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома. Позднее дело было передано из МВД в СК.