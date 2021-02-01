В Ингушетии задержали троих подозреваемых в пособничестве террористам

МАГАС, 1 февраля. /ТАСС/. Троих жителей Ингушетии задержали по подозрению в пособничестве террористам бандгруппы "Имарат Кавказ", запрещенной на территории России. Один из фигурантов рассказал о схроне, в котором находились огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

"В рамках расследования уголовного дела в отношении руководителей и участников террористического сообщества "Имарат Кавказ" (решением Верховного суда РФ признано террористической и запрещено на территории РФ) задержаны Курейш Джандигов, Ислам Жандигов, а также Адам Хашиев. Один из фигурантов выдал схрон, в котором находились огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2020 году задержанные оказали содействие находящимся в розыске участникам террористической организации, подыскав им для тайного проживания жилище, обеспечив разведку местности и безопасное перемещение по республике, перевозку оружия и снабжение продуктами питания.

"Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208 ("Участие в деятельности незаконного вооруженного формирования") и ч. 2 ст. 205.5 ("Участие в деятельности террористической организации") УК РФ. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении троих задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в ведомстве.

Расследование проводится во взаимодействии ФСБ России и УФСБ России по Ингушетии.