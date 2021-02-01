Украина запретила въезд солисту белорусской группы "Песняры" из-за посещения Крыма

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в страну солисту белорусской группы "Песняры" из-за посещения Крыма. О запрете въезда белорусскому гражданину сообщила пресс-служба ведомства.

"За нарушение украинского законодательства пограничники запретили гражданину Белоруссии въезд в страну сроком на три года. Белорус вылетел рейсом в Минск", - отметили в погранслужбе.

Гражданина Белоруссии задержали в киевском аэропорту Борисполь. "В ходе мероприятий контроля пограничники установили, что в Крыму иностранец находился летом прошлого года и попал туда незаконно, нарушая порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", - добавили в ведомстве. В погранслужбе сообщили также, что во время общения он подтвердил факт незаконного въезда на остров, куда, по его словам, попал самолетом через закрытый пункт пропуска Симферополь.

При этом пограничники не назвали имя белорусского гражданина. В то же время, по данным издания "Украинская правда", речь идет солисте группы "Песняры" Валерии Дайнеко.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Впоследствии Украина закрыла пункты пропуска на полуострове, в июле 2016 года МИД предостерег иностранных граждан и лиц без гражданства от "незаконных поездок в Крым". Законно, по мнению украинских властей, попасть на полуостров можно только через пункты въезда-выезда на административной границе с Херсонской областью. Нарушителям грозит депортация и штраф. Иностранные деятели культуры, уверены в Киеве, также нарушают украинское законодательство, приезжая с гастролями в Крым через закрытые Украиной пункты пропуска. Артистам и певцам, приехавшим на гастроли на полуостров или поддерживающим включение Крыма в состав РФ, запрещено выступать на Украине.